Ecco chi sarebbe la nuova fidanzata di Ermal Meta

Dopo quasi 10 anni d’amore, nel 2018 Ermal Meta ha chiuso la sua relazione con Silvia Notargiacomo. In seguito, in un’intervista per Vanity Fair, il cantante ha spiegato: “Se non mi sento stimolato dal punto di vista intellettuale, emotivo, non provo interesse – ha detto - L’importante è prima essere amici, volersi bene, poi si può costruire qualcosa. Non sopporto la gelosia. Ho avuto con Silvia una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano soltanto noi due. Per ora mi concentro sulla musica”.

E così ha fatto: in questi ultimi due anni Ermal Meta ha pensato solo alla musica e ha sfornato diversi altri grandi successi. Alla fine, però, l’amore sembra essere tornato a bussare alla sua porta. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, infatti, l’artista 38enne avrebbe una nuova fidanzata: si tratterebbe di una ragazza di nome Monia che nella vita lavora nell’ambito delle pubbliche relazioni.

Al momento non si conoscono altri dettagli: come i suoi fan sanno bene, infatti, Ermal Meta è molto timido e riservato e non ama parlare della sua vita privata.