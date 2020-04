Lutto per Marco Carta: è morta la nonna Elsa

Chi conosce la storia di Marco Carta sa che, per lui, la nonna Elsa è stata come una seconda madre per lui. La donna, insieme alle zie, ha cresciuto il cantante, rimasto orfano alla giovane età di dieci anni.

E proprio in queste ore, la nonna di Marco se n'è andata. Il lutto è stato annunciato dallo stesso Carta su Instagram, con un commovente post per ricordare Elsa. Nel post ci sono un video e due foto della nonna, che stava da tempo combattendo contro una grave malattia: "È dura lasciarti. Il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me, Nonna. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da sé. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina."

I fan conoscevano bene nonna Elsa, sempre accanto a Marco sin dall'inizio del suo percorso, con l'ingresso del cantante nella scuola di Amici di Maria De Filippi, che vinse nel 2008. Insieme alle sue zie, la nonna era una delle sue più grandi sostenitrici, come Marco scrive: "Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso."