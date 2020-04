Tiziano Ferro e l'addio alla cagnolina Penny: "Meriti il Paradiso"

Tiziano Ferro è un grande amante degli animali ed è da sempre in prima linea per la loro protezione e la difesa. Dunque, il messaggio di addio alla sua cagnolina, Penny, commuove ancora di più.

Il cantante ha postato sul suo profilo Instagram un collage di foto dove si possono vedere lui mentre tiene in braccio il cane, con il marito Victor Allen mentre le danno un bacio e Penny da sola, la "cagnolina anzianotta adottata" da Ferro. "Ciao Penny" scrive Tiziano "raggiungi la tua sorellina Piper e gioca con lei in un Paradiso che solo voi anime pure meritate."

Infatti, solamente un mese fa, era morta anche Piper, l'altra cagnolina di Tiziano.

Nel post dedicato alla sua Penny, Tiziano ha però ricordato a tutti i suoi followers che i cani non possono trasmettere il Coronavirus agli uomini, chiedendo dunque di non abbandonare i nostri animali domestici. "Possono solo fare del bene e dare amore eterno" ha precisato il cantante "del quale mai come adesso abbiamo bisogno."

Ciao, Penny!

