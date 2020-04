Eminem festeggia 12 anni lontano dalla droga: "Non ho paura"

Sono 12 anni che Eminem è riuscito ad allontanarsi dalla droga e il rapper ha deciso di festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo mostrando ai suoi followers, su Instagram, la spilla che ha ricevuto per essere stato sobrio così a lungo.

Nella foto possiamo vedere una spilla nera e blu, con scritto "un giorno alla volta" e le parole "unità, servizio, recupero". Invece, nella descrizione della foto ha esultato: "Dozzina pulita, finirà sui libri! Non ho paura."

Ovviamente, nei commenti, i fan si sono scatenati per mostrare il proprio supporto a Eminem. Ma c'è anche chi sta condividendo lo stesso viaggio del rapper e ha esultato insieme a lui: "Congratulazioni! Ho preso, virtualmente, la spilla degli undici mesi il 13. Il periodo più lungo in cui sono stato sobrio in 26 anni. Sei un'ispirazione, Em, e sono grato. Sii forte e continua così."

Visualizza questo post su Instagram Clean dozen, in the books! I’m not afraid. Un post condiviso da Marshall Mathers (@eminem) in data: 20 Apr 2020 alle ore 6:43 PDT

Eminem ha iniziato il lungo e difficile viaggio di allontanamento dalla droga nel 2008. L'anno precedente, infatti, il rapper era stato vittima di un'overdose di pillole. Dopo quel terribile episodio, decise di andare in rehab, per cominciare la propria nuova vita. E oggi può festeggiare ben 12 anni da sobrio!

