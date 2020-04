La Playlist giusta per avere la carica anche a casa: eccola qui

In un momento come questo in cui tutti noi dobbiamo rimanere a casa, la musica può essere una valida alleata per scacciare via la noia e la tristezza. Sparata a tutto volume dalle casse dello stereo o dal computer, oppure ascoltata in tranquillità con le cuffie, la musica riesce a tenerci compagnia e a metterci di buon umore anche in questo periodo difficile. Ma qual è la playlist perfetta per la quarantena? Di certo ognuno ha le sue preferenze musicali, ma di base una playlist creata per restare in casa dovrebbe contenere canzoni diverse che siano adatte a ogni momento della giornata. Durante lo smartworking oppure nei momenti di relax, ad esempio, servirebbe una musica adatta a creare l’atmosfera giusta per concentrarsi o rilassarsi. Quando si fa sport in casa oppure quando si fanno le pulizie, invece, ascoltare una musica più ritmata può dare la carica per impegnarsi al massimo nell’attività fisica per mantenersi in forma o nelle faccende domestiche per tenere in ordine l’ambiente in cui viviamo.

Se non sai quali canzoni scegliere, allora ti consigliamo la playlist di Radio 105! Abbiamo selezionato 23 hit tra le migliori del momento per avere il sottofondo musicale perfetto per ogni momento della giornata. Se vuoi allenarti, ad esempio, puoi scatenarti con “Physical” di Dua Lipa, “Stupid Love” di Lady Gaga, “The Other Side” di SZA e Justin Timberlake, “Speed Me Up” di Wiz Khalifa, “Tequila” di Jax Jones o “Blinding Lights” di The Weeknd e tanti altri brani.

In alternativa, troverai anche tante canzoni italiane, dal brano di Elisa con Tommaso Paradiso scritto in diretta Instagram “Andrà tutto bene”, fino a “Supercalifragili” di J-Ax feat Annalisa e Luca Di Stefano, senza dimenticare Ghali con la sua “Good Times”, Anna con “Bando”, Baby K con “Buenos Aires” o Marracash insieme a Elisa in “NEON – Le ali”. La playlist di Radio 105, insomma, è la colonna sonora ideale per la tua quarantena: ascoltala subito!