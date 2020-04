I Backstreet Boys festeggiano 27 anni dalla nascita della boyband con un nostalgico post su Instagram

Era il 20 aprile 1993 quando Nick Carter, Brian Littrell, Kevin Richardson, A.J. McLean e Howie Dorough hanno formato i Backstreet Boys, una delle boyband più celebri e seguite del mondo.

E, nel giorno del loro 27esimo anniversario, la band ha condiviso una foto risalente a quegli anni, per ringraziare i fan di averli supportati in questi numerosissimi anni.

"Eravamo così giovani, insieme per la prima volta come gruppo. Non vi conoscevamo ancora, ognuno di voi era solo un sogno per noi. Speravamo che sentiste la nostra musica" si legge sotto al post, che parla anche degli inizi dei Backstreet Boys: "Poi siete arrivati, a dozzine, a centinaia, a migliaia... milioni?! Dire che è stato un sogno per noi non è abbastanza. Sappiamo di essere qui grazie a voi. Eravate il nostro piccolo sogno e ora siete la nostra realtà. Siamo grati per quello che ognuno di voi ci ha dato e per quello che ci aspetta... finché ci sarà la musica."

Un'altra entusiasmante sorpresa per i fan della boyband che, recentemente, era stata protagonista di una reunion virtuale. Nick, che oggi ha 40 anni, Brian, 45, Kevin, 48, A.J., 42, e Howie, 46, erano ospiti di Elton John all'Elton John's iHeartRadio's Living Room Concert for America e si erano esibiti, ognuno da casa propria, in I Want It That Way.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!