I concerti dei Pink Floyd sono gratis su YouTube

I Pink Floyd hanno deciso di condividere in maniera del tutto gratuita i loro concerti su YouTube e di renderli così disponibili a tutti i fan costretti a casa in quarantena. La musica è molto importante in questo periodo, e sono molti gli artisti che stando dando prova di grande generosità allietando le giornate di tutti i noi con i loro pezzi più belli.

La band a tal proposito ha detto: "Vorremmo augurarvi tutto il meglio e speriamo che voi e i vostri cari stiate tutti bene in questi tempi difficili. Continueremo a pubblicare post come sempre, sperando di regalarvi immagini, musica e video interessanti e divertenti che possano aiutarvi a superare tutto questo".

Il primo video è stato già condiviso e ha accolto il favore di tutti i fan del mitico gruppo. Si tratta di Pulse, girato durante il concerto all'Earls Court Exhibition Centre di Londra nel 1994.

Ma le novità non finiscono qui. I Pink Floyd, infatti, hanno fatto sapere che presto arriverà del materiale inedito... chissà di cosa si tratta.