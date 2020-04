Jennifer Lopez e Alex Rodriguez vogliono acquistare la squadra di baseball dei New York Mets

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sono una coppia affiatatissima, tanto che hanno deciso di iniziare anche a fare affari insieme.

La coppia, che avrebbe dovuto sposarsi quest'estate, presumibilmente in Italia, ha dovuto rinviare le nozze a causa del Coronavirus, ma, mentre riorganizzano la cerimonia, ha messo gli occhi sulla squadra di baseball dei New York Mets. JLO e Alex, infatti, sarebbero intenzionati ad acquistare la celebre squadra newyorkese.

La notizia è stata svelata da diversi media americani, tra cui Variety, che specificano, inoltre, che l'attuale proprietario dei Mets, l'immobiliarista Fred Wilpon, avrebbe deciso di mettere la squadra all'asta.

Alex Rodriguez and Jennifer Lopez are eyeing a possible bid on the New York Mets https://t.co/AgUwBigT2M pic.twitter.com/608CMhWhwO