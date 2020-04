Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati insieme?

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, nel 2019, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. I due sono stati insieme per 10 anni e hanno avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Pare, però, che i due stiano tentando di riavvicinarsi. I motivi della loro rottura non sono mai stati svelati, e i due hanno sempre cercato di restare uniti, per il bene dei figli. Il cantante ha sempre difeso la ex moglie dai pettegolezzi, arrivando anche a pubblicare un video, su Instagram, dove chiedeva di lasciarla in pace, ribadendo il suo rispetto nei confronti della Pellegrinelli.

Poco dopo l'annuncio della separazione, però, Marica aveva iniziato una relazione con Charley Vezza, da poco terminata, mentre ad Eros sono stati attribuiti alcuni flirt, tra cui Valentina Bilbao e Roberta Morise, sempre negati dal cantante.

Ora, però, pare che la situazione sia cambiata grazie all'aiuto di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. La ragazza, infatti, è molto legata a Marica e ha continuato a vederla anche dopo la fine del matrimonio con il padre. Inoltre, Aurora ha sempre parlato bene della Pellegrinelli: anche durante un'intervista aveva dichiarato di rispettarla e volerle molto bene.

Dunque, secondo quanto dichiarato da Novella 2000, pare che proprio grazie alla giovane Ramazzotti, Eros e Marica abbiano deciso di provare a riavvicinarsi. Ovviamente i due sono in quarantena in due case diverse, quindi dovremo aspettare un po' per rivederli insieme...

