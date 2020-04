La bellissima sorpresa degli amici di Ermal Meta per il suo compleanno

Lunedì 20 aprile, Ermal Meta ha compiuto 39 anni.

Ovviamente, data l'attuale emergenza sanitaria, non ha potuto festeggiare dal vivo con i suoi amici, ma loro gli hanno organizzato una bellissima sorpresa che il cantante ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram, per mostrarla a tutti i suoi fan.

Il video pubblicato da Ermal mostra i suoi amici che cantano, ognuno un pezzetto, una cover del brano Vivere di Vasco Rossi. Tutti i pezzi sono stati montati per creare un unico video da recapitare al cantante.

"Gli auguri dei miei amici. Ciao ragazzi. Oggi sono 39 e i miei amici mi hanno fatto questo regalo" ha scritto Ermal: "Credo che siano gli auguri più belli di sempre. Grazie di cuore belli miei, vi voglio bene assai. Mi avete fatto commuovere."

Sotto al post, migliaia di fan hanno commentato per fare gli auguri a Ermal, tutti apprezzando molto il video dei suoi amici.

Negli ultimi tempi, durante la quarantena, Ermal è rimasto molto in contatto con i suoi fan. Il cantante si è esibito in un brano intitolato Finirà bene, per dare speranza a tutti, e poi ha anche duettato con Giuliano Sangiorgi in The Scientist dei Coldplay.