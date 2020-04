Fatboy Slim fa un dj set casalingo con la figlia e i fan impazziscono

Ecco a voi Fat Girl Slim, meglio conosciuta come Nelly, figlia del DJ e producer Fatboy Slim. Come tutte le bambine della sua età, Nelly ora è a casa con la famiglia, in quarantena. E si diverte come può... ma non gioca con le bambole! Avendo a disposizione tutta l'attrezzatura del padre, si mette a fare un dj set. I fan sono rimasti senza parole.

Qui il video che ha fatto impazzire tutti, condiviso sull'account Instagram di Fatboy Slim. Quasi un'ora di musica da ballare e ascoltare.

Il padre la riprende e un po' l'aiuta, ma Nelly anche se così giovane sembra avere la stoffa per diventare una vera e propria star. Si muove sulla consolle in maniera sicura, non sbaglia un colpo. Se buon sangue non mente, ha davanti un futuro di successi.

In pochissimo tempo il filmato ha raggiunto 168mila visualizzazioni e i fan reclamano un secondo dj set.