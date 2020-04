Coronavirus: Madonna dona 100mila mascherine ai carcerati americani

Madonna sta cercando di fare quello che può per aiutare nella lotta dopo il Coronavirus. E, dopo aver fatto una donazione, la cantante ha deciso di fare un'altra azione: ha donato 100mila mascherine ai carcerati degli Stati Uniti.

Il Covid-19 si è diffuso anche nelle carceri e, per evitare l'espansione del contagio, Madonna ha cercato di far dividere le mascherine, secondo le zone in cui c'era più bisogno. Dunque, 50mila mascherine sono state inviate a Chicago, 20mila in Louisiana e 30mila tra New York, California e Massachussetts.

Prima di ciò, la cantante aveva già effettuato una donazione da 1 milione di dollari per un fondo della Bill & Melinda Gates Foundation, associazione gestita da Bill e Melinda Gates. L'obiettivo del fondo è quello di trovare un vaccino o un farmaco che possa contrastare il Covid-19.

All'inizio dell'espansione del virus, Madonna aveva sottolineato l'importanza di rispettare le regole imposte per evitare il contagio: "Il Covid-19 non tiene conto di quanto sei ricca. Quanto sei famosa, quanto sei divertente, quanto sei intelligente, dove vivi, la tua età, le storie pazzesche che sai raccontare. È il grande livellatore."

