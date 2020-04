Whitney Houston: arriva il biopic "I Wanna Dance With Somebody"

"I Wanna Dance With Somebody" sarà il film sulla vita e la carriera di Whitney Houston. Una voce indimenticabile, andata via troppo presto: con questa pellicola, l'intenzione è quella di raccontare le luci e le ombre della cantante, fin dagli esordi, quando era ancora solo una ragazza del New Jersey. Su di lei sono già stati fatti un film per la tv e due documentari: ora arriva anche il lungometraggio. Alla regia ci sarà Stella Meghie, mentre la sceneggiatura sarà firmata dal grande Anthony McCarten, già noto per "Bohemian Rhapsody".

Tutti sono d'accordo sullo sviluppo del film, hanno dato il loro consenso sia la Whitney Houston Estate, che il produttore storico Clive Davis, lo stesso che scoprì l'artista all'età di 19 anni e che ha commentato così la pellicola in arrivo: "La storia completa di Whitney Houston non è ancora stata raccontata. Sono così felice che Anthony McCarten si sia impegnato in una sceneggiatura senza esclusione di colpi, musicalmente ricca e che rivelerà finalmente il carattere di Whitney, il cui genio vocale ha profondamente influenzato il mondo mentre combatteva ferocemente i suoi demoni che sono stati anche la sua rovina".

Tutto il repertorio della cantante sarà a disposizione per le riprese grazie alla presenza Whitney Houston Estate nel progetto. Una donna forte e fragile allo stesso tempo, Whitney è stata una delle più grandi cantanti dei nostri tempi, e lo sarà per sempre.