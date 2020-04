Taylor Swift contro la sua ex casa discografica: "Rilasciano un mio album senza la mia approvazione"

Taylor Swift è tornata a parlare della sua ex casa discografica, ora in mano a Scooter Braun, e lo fa, come le altre volte, pubblicamente, decidendo di mettere i suoi fan totalmente a conoscenza degli avvenimenti che la riguardano.

Lo ha fatto tramite una Instagram story nel suo profilo, dove spiega che, per un'altra volta, avrebbero cercato di utilizzare la sua musica a sua insaputa. "Ciao ragazzi - Voglio ringraziare i miei fan per avermi fatto sapere che la mia ex casa discografica pubblicherà un album di mie esibizioni dal vivo."

La data di rilascio dell'album reciterebbe come anno il 2017, ma in realtà, Taylor spiega che sarebbe stato pubblicato poco dopo il suo post: "Questa registrazione proviene da un'esibizione radiofonica del 2008 che ho fatto a 18 anni. La Big Machine dice che la sua data di rilascio è il 2017, ma in realtà pubblicheranno tutto stanotte."

"Sono sempre stata onesta con voi ragazzi su queste cose, quindi volevo solo dirvi che questa versione non è approvata da me" continua la cantante: "Mi sembra che Scooter Braun e i suoi commercialisti, 23 Capital, Alex Soros, la famiglia Soros e The Carlyle Group abbiano visto gli ultimi bilanci e realizzato che pagare 330 milioni per la mia musica non era esattamente una scelta saggia e loro hanno bisogno di soldi."

Taylor ha così commentato le loro azioni: "Secondo me questo è un altro caso di avidità spudorata ai tempi del Coronavirus."

Taylor aveva già avuto diverse controversie con la sua ex casa discografica, da quando Scooter Braun ne è diventato proprietario. Nel 2019, infatti, la cantante aveva accusato la Big Machine di averle vietato di esibirsi con le sue vecchie canzoni in televisione: in particolare Taylor doveva esibirsi agli American Music Awards per ritirare il premio "Artista del decennio".

Molti artisti si erano schierati dalla parte di Taylor, che era pronta a ri-registrare tutte le sue vecchie canzoni per possederne i diritti. Alla fine, fortunatamente, la situazione si era risolta e la Swift era stata protagonista di un'esibizione pazzesca.

Chissà se Scooter Braun commenterà la vicenda...

