One Direction: Zayn Malik costretto ad andare a X Factor dalla madre? Le parole di Liam Payne

Zayn Malik, quando si presentò alle audizioni di X Factor nel 2010, era molto insicuro di sé e del suo talento, tanto che anche Simon Cowell dovette convincerlo a tornare sul palco per esibirsi insieme agli altri ragazzi che, come lui, avevano passato i primi turni di audizioni.

E ora, a dieci anni dalla nascita degli One Direction, Liam Payne ha raccontato che anche Tricia, la mamma di Zayn, ebbe un ruolo fondamentale nella partecipazione del cantante al talent show.

Intervistato dal Daily Star Online, Liam ha raccontato: "Mi ricordo che Zayn ci ha raccontato la storia di quando sua mamma lo ha obbligato a venire alle audizioni, lui non voleva" e ha aggiunto che spesso, in questo tipo di show, ci sono molti teenager che non sanno davvero se vogliono fare musica, ma non era il caso di Zayn: "Lui ama scrivere canzoni e lo sa fare molto bene. Non gli piace fare promozione, non gli piace la costante attenzione della stampa."

Parlando, invece, della reunion, ha confessato che non sa se effettivamente anche Zayn ne farà parte: "Penso sia un po' prematuro parlarne" e la cosa sarebbe stata, in parte confermata dalla live chat con Alesso fatta la scorsa domenica: "Stiamo cercando di organizzare il nostro primo FaceTime di gruppo. Tu potresti prendere il posto di Zayn. Unisciti alla band!"

Chi è emozionato per la reunion degli One Direction?

