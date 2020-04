Dua Lipa sta lavorando a un videoclip da casa: "Una cosa molto divertente"

Dua Lipa non si ferma un secondo durante la quarantena.

La cantante aveva già detto che avrebbe continuato a lavorare nonostante fosse anche lei chiusa in casa, e ora ha rivelato qualche piccolo dettaglio in più.

Intervistata da Billboard nel Pop Shop Podcast, Dua ha spiegato che sta lavorando a un nuovo video musicale, probabilmente quello del nuovo singolo estratto da Future Nostalgia, album uscito il 27 marzo: "Per ora lo terrò un po' segreto, ma abbiamo lavorato a un video da casa. Abbiamo cercato di fare qualcosa di divertente. Ma ha una sua storia. Lasciamo che accada. Quando sarà il momento lo vedrete."

In realtà la cantante non sta lavorando solo al videoclip: pochi giorni fa, Dua Lipa aveva anche pubblicato un appello ai suoi fan, in cui chiedeva le loro cover di Break My Heart, vocali e strumentali. Inoltre, aveva anche dichiarato che probabilmente avrebbe iniziato a lavorare il prima possibile al suo terzo album: "Solo perché con tutta probabilità, a un certo punto, avrò un po' più di tempo per andare in studio."



