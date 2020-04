Travis Scott si è esibito in un concerto virtuale per Fortnite [video]

Travis Scott ha stupito tutti i suoi fan con uno spettacolo a dir poco spaziale. Il rapper ha partecipato alla première di un evento speciale organizzato da Epic Games per il gioco dei record Fortnite. Un concerto di pochi minuti dove tutti hanno potuto vedere le potenzialità del software. Salti nello spazio, fulmini, fiamme, abissi marini, lo spettatore è stato chiamato a interagire in questo modo con il rapper statunitense che, dal canto suo, è stato straordinario. Per l'occasione, la mappa del battle royale è stata trasformata in un palco, dove tutti potevano dare il loro contributo.

Travis ha iniziato la sua performance cantando la hit Sicko Mode e poi ha rivelato a tutti il suo prossimo singolo. Per chi non avesse avuto modo di vedere questo spettacolo mozzafiato, nelle prossime ore sono previste delle repliche, così il pubblico di tutto il mondo potrà partecipare a questa esperienza immersiva unica nel suo genere.

Qui il video integrale dello show.