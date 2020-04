Eminem lancia il contest Love Your DJ per i DJ del Michigan

Eminem è proprietario di Shade45, radio hip hop, che il 2 maggio vedrà Eminem come conduttore di "Music to be quarantined by", programma dove il rapper consiglierà delle canzoni da ascoltare durante la quarantena.

Ma, proprio durante questo programma, Eminem farà anche ascoltare i 15 mix vincitori del contest Love Your DJ. Il rapper ha lanciato proprio oggi la gara, organizzata dalla The Marshall Mathers Foundation, sul suo profilo Instagram, dove spiega in cosa consiste.

Ogni DJ proveniente dal Michigan, stato dove è cresciuto Eminem, potrà inviare, tramite un link, il proprio mix. I primi 500 a qualificarsi vinceranno già un premio in denaro che consiste in 313 dollari. Ma, i 15 migliori, che verranno selezionati da alcuni membri della Shady Records, potranno sentire i loro mix durante lo speciale condotto da Eminem su Shade45.

Subito, sotto il post del rapper sono stati scritti migliaia di commenti, soprattutto di persone che chiedevano a Eminem di espandere il contest su tutto il territorio degli Stati Uniti.