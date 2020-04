Billie Eilish, Ariana Grande, Justin Bieber e altri realizzano mascherine per aiutare la comunità musicale

Il Coronavirus ha messo in ginocchio tanti settori economici, compreso quello dello spettacolo: con l’impossibilità di fare concerti e show, sono davvero tanti i lavoratori del settore musicale a essere colpiti dalla crisi economica e a rischiare il lavoro. Ecco perché alcune popstar hanno deciso di aiutarli lanciando un’iniziativa speciale che prevede la realizzazione di mascherine in tessuto riutilizzabili.

I proventi delle vendite di queste mascherine andranno al progetto We Have Got You Covered che sostiene il MusiCares, organizzazione che si occupa proprio di aiutare i membri della comunità musicale in difficoltà. Tra gli artisti che hanno deciso di contribuire a questa buona causa ci sono anche Billi Eilish, Ariana Grande, Justin Bieber, Blackpink, The Weeknd e anche leggende della musica come Rolling Stones e Queen.

Ogni mascherina è diversa e rappresenta la star di cui porta il nome: quella di Billie Eilish, ad esempi, ha l’omino stilizzato “Blohsh” nel suo tipico colore verde neon, quella di Ariana Grande ha una lacrima con il suo nome sull’orlo, mentre quella di Bieber ha il suo nome stampato in bianco.