Emma, in quarantena, è stata costretta a improvvisarsi idraulico

Durante la quarantena, tutti abbiamo dovuto improvvisare qualche lavoretto in casa, chi per passare il tempo e chi, invece, colto da una vera e propria necessità. Ed è quest'ultimo caso che ha colpito Emma, in quarantena a casa sua a Roma.

La cantante, infatti, ha avuto a che fare con una perdita da un rubinetto e, non potendo chiamare l'idraulico, ha deciso di improvvisarsi tale. Emma si è attrezzata di cassetta degli attrezzi, specialmente di una chiave inglese, e ha cercato di arginare la perdita.

Il tutto è stato ripreso da Francesca Savini, amica e manager della cantante, con la quale sta passando la quarantena. Il video è stato poi condiviso dalla stessa Emma sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: "Pronto intervento. Succede anche questo. Si è rotto un tubo. Posso farcela. #iorestoacasaelasmonto"

Ovviamente, sotto il video ci sono tantissimi commenti divertiti, dai fan che le dicono di restare una cantante e di non diventare un idraulico, fino a chi invece apprezza il suo spirito. Ma anche diversi amici famosi hanno commentato il video di Emma: tra queste Elodie e Giorgia, che sono rimaste divertite dall'episodio.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!