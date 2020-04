Katy Perry si traveste da disinfettante per le mani per promuovere un programma tv

Siamo abituati alla simpatia di Katy Perry, che non ha mai paura di mettersi in gioco e di travestirsi in modo divertente. Come dimenticare il videoclip di You need to calm down di Taylor Swift, dove, dopo essersi rivolte diverse frecciatine per anni, le due cantanti si riconciliavano: le Perry vestita da hamburger e la Swift da patatine fritte.

Questa volta, però, Katy si è travestita per presentare i nuovi episodi del talent American Idol, dove lei è uno dei giudici. Le nuove puntate sono state registrate a distanza e la cantante si è presentata vestita come una bottiglietta di disinfettante per le mani per ricordare il ritorno del talent.

"Ehi, sono Katy Perry e voglio ricordarvi di stare al sicuro" dice Katy nel video, pubblicato anche sul suo profilo Instagram: "Di lavarvi le mani e di sintonizzarvi stasera su un episodio completamente nuovo di American Idol."

Ma, oltre al simpatico video, Katy ha condiviso sul suo profilo anche il set dove è stato girata la clip, ossia il suo salotto di casa.

