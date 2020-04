Tiziano Ferro e suo marito adottano due Dobermann abbandonati perché “non sapevano aggredire”

Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen sono due grandi amanti degli animali: di recente il cantante originario di Latina ha perso i suo cagnolini Penny e Piper e adesso, sebbene il dolore per questa perdita sia ancora molto profondo, l’artista ha deciso che è arrivato il momento di accogliere altri due cuccioli nella sua casa.

Su Instagram Tiziano ha raccontato di aver preso in un canile due Dobermann che, non essendo di razza pura, sono stati abbandonati anche perché incapaci di fare la guardia in maniera aggressiva come spesso viene insegnato a questa razza di cani. Il cantante ha pubblicato un dolcissimo video in cui lo si vede giocare con i due nuovi componenti della sua famiglia.

“Niente ci consolerà dal dolore della perdita di Penny e Piper – ha scritto Tiziano - Ma abbiamo voluto guardare avanti, dare nuove opportunità ad altri angeli e siamo corsi in canile. Vi presento Ellie e Beau: 7 e 8 anni, abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3.000 euro. Gli animali domestici non contagiano nessuno – ha sottolineato - In compenso ti migliorano la vita. Pensateci e magari considerate cani adulti che nessuno vuole. Ellie e Beau, tranquilli che in canile non ci tornate più. Benvenuti a casa”.