Eros Ramazzotti, parla Roberta Morise: "Siamo solo amici, ma avrei preferito il silenzio"

Eros Ramazzotti è tornato a far parlare di sé e delle sue relazioni (presunte). Qualche giorno fa il cantante romano ha scritto un lungo post su Instagram, dove smentiva la storia d'amore con Roberta Morise, showgirl ed ex di Carlo Conti. L'ultima in ordine di tempo, anche questa sarebbe falsa: tra i due, infatti, c'è solo un'amicizia.

Dopo la smentita di Eros, anche Roberta ha voluto dire la sua e, in un'intervista, ha confermato sì l'amicizia, ma ha voluto lanciare una frecciatina all'artista. "Non ho detto nulla perché non c'è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici". Forse da una parte ha ragione, ma queste parole possono avere un significato ambiguo.

La soubrette ha poi continuato: "In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde Eros ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell'idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne. Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti. Tra di noi c'è solo una bellissima amicizia e una stima professionale reciproca. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più". Ecco tutta la verità. Ma c'è un piccolo problemi... i due pare che i due non si seguono sul social.