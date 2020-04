Pupo: lite in macelleria perché aveva messo male la mascherina

"Tutti sceriffi e inquisitori". È con queste parole che Pupo ha commentato un episodio di cui è stato protagonista qualche giorno fa in macelleria. Ecco il racconto direttamente dalle parole del cantante: "L’altro giorno in macelleria mi hanno fermato dicendomi: Guardi lei signor Pupo ha la mascherine messa male, così non può andare in giro. Io la stavo mandando a fare in c**o ma poi mi sono fermato e ho risposto: Guardi, forse ha ragione ma mi hanno dato questa mascherina. Poi magari la cambio a casa". Enzo Ghinazzi si è arrabbiato tantissimo, proprio non ha digerito il fatto che qualcuno lo riprendesse in questo modo.

Continuando nell'intervista, l'artista ha ammesso di essere in difficoltà in questo periodo: non poter andare in giro liberamente, per lui è un colpo grandissimo. "Faccio fatica ad accettarlo - ha detto - perché sono abituato ad andare sempre in giro. Dovranno farci lo stesso lavaggio del cervello che ci stanno facendo dicendoci ‘Lavate le mani, state a distanza, non baciatevi, non abbracciatevi, mettete le mascherine e i guanti’. Lo stesso lavaggio del cervello dovranno farlo dicendo abbracciatevi di nuovo, baciatevi, stringetevi la mano. La gente difficilmente tornerà in tempi brevi a fare le cose che faceva prima". Forse non ha tutti i torni, tornare alla vita di tutti giorni, senza ansie e paure, non sarà così semplice.

Come molti altri suoi colleghi, anche Pupo ha dovuto rimandare al 2021 il tour che aveva in programma quest'anno.