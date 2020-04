Afterhours: online il concerto sold out al Forum d’Assago del 2018

La musica c'è, anche in questo periodo di emergenza e difficoltà. Con l'iniziativa "Island Presents", gli artisti dell'etichetta discografica Island Records hanno dato l'opportunità a tutti noi di ascoltare un po' di buona musica, pubblicando online pezzi inediti, nuove release e rarità. Adesso è la volta degli Afterhours. Sono stati pubblicati alcuni video del loro mitico concerto al Forum di Assago del 2018.

I filmati sono in tutto 6 e fanno parte del DVD “Noi siamo Afterhours”, pubblicato a gennaio dello scorso anno. Immagini inedite di un giorno veramente bellissimo per la band di Manuel Agnelli e per tutti i suoi fan.

Ecco l'annuncio della band: "In questo momento in cui l’assenza di live si fa sentire, abbiamo il piacere di condividere con voi la pubblicazione in esclusiva da parte di @islandrecords_it di alcuni video tratti da “Noi Siamo Afterhours”, docufilm che ha raccontato il concerto indimenticabile del 10 aprile 2018 al Forum di Assago".