Concerto del 1° maggio (da casa): Vasco, Nannini e Zucchero tra i nomi di punta

Il Concerto del primo maggio non si ferma. Anche quest'anno si farà, con una formula diversa al fine di rispettare le disposizioni relative al Covid-19. È così che verrà trasmesso in tv, con gli artisti che si esibiranno da casa o in luoghi chiusi al pubblico. L'organizzatore Massimo Bonelli ha spiegato tutti in una videoconferenza. Ha sottolineato anche il fatto che quest'anno la scelta dei cantanti è stata più nazional popolare, per arrivare nelle case di tutti gli italiani.

I 3 nomi di punta sono: Vasco Rossi, Gianna Nannini e Zucchero, che da remoto si esibiranno, alternandosi con gli altri artisti, per quattro ore di pura musica. "Con ciascun artista stiamo ancora capendo che tipo di presenza offrire, ma è già una soddisfazione che abbiano voluto esserci e metterci la faccia", commenta Bonelli. Hanno detto sì anche: Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Margherita Vicario, Lo Stato Sociale, Niccolò Fabi, Noemi, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Irene Grandi, Rocco Papaleo e Tosca.

"Ci siamo dati due linee guida: sobrietà e speranza per il futuro. Sarà sicuramente un evento unico, che speriamo non si ripeta. L’anno prossimo vogliamo tornare in piazza", conclude l'organizzatore.