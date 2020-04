Benji & Fede hanno svelato i motivi della loro separazione

Benji & Fede si separano e, purtroppo, si sapeva già. Il duo aveva confessato che le motivazioni della loro rottura sarebbe state inserite in Naked, loro libro di prossima pubblicazione. Ma, in realtà, hanno già svelato qualche dettaglio.

Intervistati da TV Sorrisi e Canzoni, Benji & Fede hanno ben spiegato cos'è successo e Benjamin ha ammesso di essere stato il primo a pensarci: "Si è trattata di una cosa reciproca, ma sinceramente io ne sentivo il bisogno. Una cosa psicologica, credo. Volevo staccare la spina, siamo stati nel frullatore per anni e non ci rendevamo conto di tante cose. Fede, quando gliene ho parlato, è stato d’accordo."

E a chi si chiede se questa è una pausa o un addio definitivo, il duo non sa rispondere. Benji & Fede non sanno se effettivamente torneranno e quando lo faranno.

Il loro saluto ai fan sarebbe dovuto avvenire il 3 maggio, con un concerto speciale all'Arena di Verona, annullato a causa del Coronavirus. I due, però, per non lasciare i fan senza musica, hanno organizzato, nella stessa data, un concerto in streaming, dove tutti i loro fan potranno seguirli.

