De Luca “intepreta” il brano “Quelli che benpensano” di Frankie hi-nrg, il video virale

In questo periodo il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è diventato noto per i suoi discorsi online in cui, spesso con toni molto accesi, ha illustrato le misure di contenimento adottate nel territorio da lui governato, invitando i cittadini a rispettarle in quanto i controlli sarebbero stati molto rigidi.

Sulla base di queste severe arringhe, Federico Ferretti, in arte DJ Stile, ha pensato di realizzare una divertente parodia utilizzando il famoso brano “Quelli che benpensano” di Frankie hi-nrg. Nel video, ormai diventato virale e ripreso dall’originale del 1997, sono stati inseriti frammenti dei discorsi di De Luca e la stessa immagine del Presidente ha preso il posto di quella di Frankie hi-nrg il quale, nel videoclip, era alla guida di un taxi.

In effetti, alcuni versi del testo del celebre brano sembrano essere usciti dalle arringhe del Governatore della Campania e il risultato è davvero esilarante. Il video ha molto divertito anche lo stesso Frankie hi-nrg che lo ha condiviso sui social: “Resterete senza fiato! – ha twittato – quello che DJ Stile ha fatto è da pelle d’oca… vedere per credere! Clickbaiting a parte, la versione di ‘Quelli che benpensano’ con Vincenzo De Luca è da blocco dell’internet d’ufficio. Se vi indigna, urlatelo a DJ Stile”.