I Ferragnez preparano buste di frutta e verdura per i poveri

Fedez e Chiara Ferragni hanno volto dare una mano ai tanti volontari che ogni giorno aiutano i più bisognosi ad andare avanti. È così che la coppia si è presentata questa mattina, 30 aprile, all’Ortomercato di Milano. Qui Sogemi (azienda che gestisce i mercati all’ingrosso della città) e Ago (Associazione di grossisti ortofrutticoli) preparano le buste con frutta e verdura da consegnare ai più poveri. Per affrontare il dramma che stiamo vivendo, alcune persone hanno bisogno di una mano in più, e così i Ferragnez si sono messi al lavoro e hanno imbustato il cibo anche loro.

Chiara aveva annunciato il gesto con un post ieri sera, nel quale diceva: "Vado a dormire presto perché abbiamo organizzato una cosa eccezionale per domattina". Eccoli là, con mascherine e guanti insieme a tanti altri volontari. Il cantante e l'influencer hanno deciso di fare una sorpresa: non avevano detto a nessuno che sarebbero andati. I quattromila operatori presenti sono rimasti stupiti nel vederli arrivare.

"Stamattina abbiamo preso parte all’iniziativa “Milano aiuta” del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà. All’ortomercato di Milano abbiamo raccolto casse di frutta e verdura insieme ai volontari, le abbiamo imbustate per ogni famiglia per poi ci recarci in uno dei tanti punti di raccolta della citta’ per poi distribuire la spesa ad alcune famiglie della zona", ha scritto Fedez su Instagram, pubblicando alcune foto della mattinata.