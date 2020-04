Italian All Stars 4 Life: 50 cantanti italiani uniscono le voci per raccogliere fondi per la Croce Rossa

Si chiama Italian All Stars 4 Life e unisce ben 50 voci della musica italiana per raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. L'appuntamento si terrà, online, 7 maggio e alle 18 e tutti i partecipanti canteranno il famosissimo brano di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu.

I cantanti che hanno risposto all'appello sono Alessandro Gaetano, il nipote di Rino, Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Berté, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D'Alessio, Cristina D'Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni.

L'idea di unire tutte queste grandi voci è di Franco Zanetti, giornalista musicale, e al suo appello hanno risposto subito Takagi e Ketra e Dardust, che hanno aiutato a raccogliere le adesioni degli altri artisti.

Appuntamento, dunque, alle 18 del 7 maggio, dove oltre a sentire questa grandissima esibizione, si potranno donare fondi per la Croce Rossa Italiana!