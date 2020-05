Zucchero gira il video dell'inedito Amore adesso! in una deserta piazza San Marco

Zucchero è una delle star che più si sta impegnano nella lotta contro il Coronavirus: ha partecipato al One World Together at Home, concerto organizzato da Global Citizen, Lady Gaga e OMS, dove hanno raccolto 100 milioni di dollari, al concerto del 1 maggio, dove, in collegamento, ha cantato La canzone che se ne va, suo singolo estratto dall'album D.O.C. e, infine, il 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, ha cantato l'inedito Canto la vita, versione italiana di Let your love be known di Bono Vox, davanti al Colosseo deserto.

Ma Zucchero non si è fermato e ha scelto la location di Piazza San Marco a Venezia, ovviamente deserta per le restrizioni, per girare il video di Amore Adesso!, traduzione in italiano della canzone No Time For Love Like Now di Michael Stipe e Aaron Dessner dei National.

"Non c’è tempo migliore per mostrare amore, come adesso, è un concetto che condivido pienamente e che ho deciso, con la benedizione di Stipe, di fare mio" ha affermato Zucchero, parlando della decisione di girare il video: "La prima volta che ho sentito 'No Time For Love Like Now' mi ha commosso moltissimo, sia per la sua melodia sia per il suo importante messaggio. Ho arrangiato il brano in stile Sugar con l’aiuto di Max Marcolini e scritto il testo in italiano, cercando di mantenere fede al significato originale della canzone che a mio avviso è davvero profondo ed emozionante."

E poi ha spiegato le motivazioni per le quali la scelta della location è ricaduta su Piazza San Marco: "Ho deciso di eseguire questa canzone in Piazza San Marco a Venezia, luogo a cui sono molto legato, per dare un forte segnale alla città e a tutta l’Italia e ricordare che non dobbiamo perdere il coraggio e la speranza."

