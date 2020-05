Federico di Benji & Fede racconta la depressione e i problemi con l'alcol

Il 3 maggio, Benji & Fede sarebbero stati all'Arena di Verona per il loro ultimo concerto insieme (per il momento), ma l'emergenza Coronavirus ha costretto il duo a rimandare l'evento a data da destinarsi e a sostituirlo con un live acustico in streaming. Il 5 maggio, comunque, esce Naked, la biografia di Benjamin Mascolo e di Federico Rossi, in cui raccontano alcuni inediti dettagli della loro vira.

E tra questi dettagli, Federico parla di due lutti che sono stati devastanti nella sua vita, quello del padre prima e della nonna poi. Intervistato da Vanity Fair, il cantante ha raccontato che proprio grazie alla musica è riuscito a passare quel brutto periodo: "Sono convinto che se non avessi avuto Benji e Fede, se non fosse stato il periodo più bello della nostra carriera, forse sarei crollato del tutto. Ma dall’altra parte ero consapevole di avere solo tappato il buco. Il dolore non lo senti subito ma appena ti fermi, è allora che quello che hai nascosto viene fuori. Ti presenta il conto dopo."

Fede, poi, ha raccontato: "È stato difficile parlare della depressione, delle crisi che ho avuto. E poi quando racconto della smisurata foga successiva che mi ha fatto andare oltre. Ho cominciato a bere più del dovuto, non ero più lucido. Bevevo, ero euforico."

"Quando esci da un periodo di disagio dove sei stato giù a livello psicologico" ha continuato: "è un po’ come se iniziassi a correre sull’asfalto dopo che hai arrancato per lungo tempo sulla sabbia. Sei in grado di correre sempre più forte finché non ti scontri con una realtà che ti scappa dalle mani. A me è successo. Sono sprofondato."

Per fortuna, nella vita di Federico Rossi, c'è sempre stata la musica: "La musica è stata una salvezza, un appiglio che mi ha salvato nella maggior parte delle situazioni della mia vita."

E cosa farà ora che non fa più parte del duo? "Per quanto riguarda il privato voglio riprendere in mano la mia vita, ma voglio farlo in modo più consapevole. Ho lavorato su me stesso in questo periodo. Voglio rivedere la mia ragazza, i nostri amici, riprenderci quelle situazioni di convivialità che fanno parte della nostra natura. Professionalmente, invece, non lo so ancora. Scriviamo canzoni e non abbiamo nessuna intenzione di smettere."