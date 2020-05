Michael Bublè e sua moglie Luisana presentano il figlio Noah: “È lui il nostro supereroe”

Come tanti altri artisti, anche Michael Bublè ha dovuto cancellare o rinviare i concerti che, tra l’altro, avrebbero segnato il suo ritorno sulle scene dopo un lungo periodo di stop. Se il cantante si è preso una pausa dai suoi impegni musicali è stato solo per stare accanto a sua moglie Luisana Lopilato e a suo figlio Noah che, a soli tre anni, è stato colpito da un cancro al fegato.

Oggi il piccolo ha 6 anni ed è guarito ma per loro non è stato facile. In questo periodo di quarantena, Michael sta tenendo compagnia ai fan con dei video girati insieme a sua moglie. Nella loro ultima clip, però, è comparso anche il piccolo Noah, sorridente accanto ai suoi genitori. L’artista e sua moglie Luisana stavano proprio parlando di come stanno affrontando questo periodo rinchiusi in casa quando, d’un tratto, si sente la voce di Noah a distanza.

A quel punto Michael gli ha detto: “Se vuoi farti vedere, sei sempre il benvenuto”. Così il bimbo si è fatto coraggio e alla fine ha raggiunto i genitori davanti alla videocamera. “Sapete cosa vuole fare da grande? – ha proseguito l’artista - Non vuole essere un attore, non vuole cantare, vuole nuotare con gli squali. È lui il nostro supereroe, ne abbiamo tanti, ma lui è stato per noi motivo di ispirazione”.

Di fronte al dolore per la malattia di Noah, Michael aveva anche pensato di lasciare per sempre la musica: “Non posso essere sul palco ed essere felice se non sono con la mia famiglia – ha detto in una vecchia intervista - Ricordo di essermi ritrovato a pensare, ‘perché mi importa di tutte queste sciocchezza? Di ciò che pensa la gente di me, di quanti ‘Mi piace', di quanto ho guadagnato? Ora non mi importa più’. Il mio promoter mi disse ‘Michael, se mai deciderai di tornare indietro, devi prepararti bene perché succederà una di queste due cose: o la lontananza rafforzerà l'amore oppure lontano dagli occhi, lontano dal cuore".

I suoi fan, però, hanno compreso il suo dramma e ora non vedono l’ora di tornare ad applaudirlo, non appena l’emergenza Coronavirus sarà finita.