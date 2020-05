Laura Pausini e la polemica sul termometro digitale: "Meglio quello anni '80"

Negli ultimi due mesi misurare la temperatura è diventato un gesto quasi automatico. Anche fosse solo per levarsi ogni dubbio sul nostro stato di salute, lo abbiamo fatto tutti almeno una volta dall'inizio della quarantena. Negli ultimi giorni sta girando in rete una strana polemica sui termometri digitali. A quanto pare non funzionerebbero.

È stato fatto un esperimento, infatti, che ha decretato l'inaffidabilità di questi strumenti di misurazione. A un primo tentativo il display segnava 35.11°, al secondo con un altro termometro digitale 34.3°. In molti sono intervenuti per dire la loro, anche Laura Pausini si è inserita nella conversazione.

La cantante ha dato consiglio a tutti: "Ma si sa che quei termometri passano da 33 a 38 come se non fosse nulla.. vai di termometro anni ’80 baby".

I termometri classici a mercurio non si possono più usare, ma oggi ci sono dei modelli ecologici che garantiscono la stessa precisione. E anche nel design sono uguali.