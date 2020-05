Sapevate che Someone Like You di Adele può curare la paura di volare nelle persone?

Alcune delle canzoni di Adele, specialmente Someone Like You, possono aiutare a combattere l'aerofobia, ossia la paura di volare.

Lo rivela uno studio della Dottoressa Becky Spelman, psicologa specializzata in disturbi d'ansia. Lo studio ha proprio messo in evidenza come alcuni dei brani della cantante inglese siano utili nelle situazioni d'ansia. Infatti, i bpm della canzoni, ossia i battiti per minuti che compongono il ritmo del brano, sono perfetti per scandire la respirazione delle persone che soffrono di ansia.

Controllare i respiri a tempo del bpm della musica abbassa il battito cardiaco e la pressione sanguigna, diminuendo effettivamente lo stato d'ansia. La dottoressa ha spiegato: "La musica che stimola sia la parte sinistra del cervello, più logica, che la parte destra, più legata alle emozioni, stimolerebbe anche il sistema limbico il quale ha il compito di elaborare i ricordi e le emozioni negative il che, a sua volta, aiuta le persone ad avere pensieri più equilibrati e razionali vincendo, così, l'ansia."

E proprio la hit del 2011, Someone Like You, di Adele sarebbe il brano con il ritmo più giusto per stare tranquilli durante un viaggio in aereo.

Fatalità, proprio Adele soffre di aerofobia, tanto che nel 2016, durante il suo Adele Live Tour, durato nove mesi in cui ha girato il mondo, ha assunto uno psicoterapeuta che la aiutasse, durante gli attacchi di panico causati dai viaggi in aereo.

