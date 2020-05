Kate Perry svela l'abito (incredibile e premaman) che avrebbe messo al Met Gala 2020

In tempo di coronavirus anche l'edizione del Met Gala 2020 è saltata. Ogni anno le celebrità di tutto il mondo indossano abiti sensazionali e al limite della follia, per salire le scale del Metropolitan Museum of Art di New York. A causa della pandemia il Met Gala del primo lunedì di maggio 2020, è stato rinviato a data da destinarsi, ma Vogue America che organizza l'esclusiva serata, ha comunque celebrato questa giornata con una serie di eventi digitali.

Katy Perry è la popstar più affezionata a questo evento mondano e ogni anno partecipa con abiti clamorosi. Il suo sodalizio con la maison Moschino è celebre. Così come la sua amicizia con il direttore creativo Jeremy Scott. L'anno scorso per esempio si presentò vestita da candelabro, una creazione firmata proprio da Moschino. Quest'anno tuttavia ha scelto un altro stilista. Katy Perry, che da poco ha annunciato di aspettare un figlio dal compagno Orlando Bloom, ha chiesto a Jean-Paul Gaultier di disegnare l'abito. Lo stilista, considerata la gravidanza di Katy Perry, ha ripreso una celebre creazione, il bustier con i coni sul seno indossato da Madonna, creando una versione pancione per questo Met Gala 2020. La cantante in dolce attesa ha postato la foto sul suo account Instagram. In tutto e per tutto sembra un omaggio a Madonna, ai tempi d'oro del suo memorabile tour del 1990 Blond Ambition, dove spiccava il reggiseno-corsetto creato proprio da Jean Paul Gaultier.