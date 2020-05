Robbie Williams mostra il sedere in una foto pubblicata dalla moglie su Instagram

Robbie Williams e la moglie Ayda Field, il prossimo 7 agosto, festeggeranno dieci anni di matrimonio e i due sono genitori di tre bambini, Teddy (7 anni), Charlton (5) e Coco (1).

I due sono innamoratissimi e lo dimostra anche l'ultimo post di Ayda su Instagram, che ha fatto un'ironica dedica al marito, pubblicando una sua foto dove mostra il sedere. Il cantante appare di spalle, mentre sta guardando fuori dalla finestra. Indossa una canottiera, pantaloni abbassati mentre alza il braccio destro e punta l'indice verso l'altro.

Ironicamente, nella descrizione della foto, Ayda ha scritto: "Tutto cambia tranne te #rearoftheyear1997", citando il brano del 1993, Everthing Changes, dei Take That. Per quanto riguarda il resto del messagio, il Rear of the Year è un premio che viene assegnato ogni anno a una celebrità britannica.

In realtà, nel 1997, il premio è stato vinto dall'ex compagno di band di Robbie, Gary Barlow, Williams, invece, lo ha vinto nel 1999. Errore o frecciatina?

