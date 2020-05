Madonna ha avuto il Coronavirus mentre si trovava in Francia per il Madame X Tour

Madonna aveva già confessato di aver sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus e, dunque, di essere stata effettivamente contagiata dal virus in passato. Nel suo ultimo post di Instagram, la cantante ha aggiunto dei dettagli, spiegando che, probabilmente, ha contratto il Covid-19 in Francia, durante il suo Madame X tour, che si è tenuto tra febbraio e marzo.

Madonna ha spiegato di aver creato quel posto per chiarire le cose sul suo attuale stato di salute, dopo che aveva dichiarato che voleva uscire di casa per "respirare l'aria del Covid-19" poiché ormai aveva gli anticorpi. "Attualmente non sono malata" ha scritto: "Quando hai sviluppato gli anticorpi significa che hai avuto il virus, e io l'ho avuto sicuramente alla fine del mio tour a Parigi, oltre 7 settimane fa."

La cantante ha raccontato: "In quel momento abbiamo pensato che io e altri artisti del mio show avessimo solo una brutta influenza. Fortunatamente ora stiamo tutti bene e in salute. Spero che questo chiarisca tutto! La conoscenza è potere!"

La parte francese del Madame X tour di Madonna si doveva concludere a Le Grand Rex di Parigi l'11 marzo, ma la cantante aveva cancellato le ultime due date proprio a causa dell'inizio della pandemia da Coronavirus.

