Sapevate che I Don't Wanna Miss a Thing era stata scritta per Celine Dion e non per gli Aerosmith?

I Don't Wanna Miss a Thing è uno dei brani più popolari degli Aerosmith, datato 1998. Prima di quell'anno, la band, che era in attività dal 1970, era considerata di nicchia e non era mai riuscita a raggiungere la vetta delle classifiche, nonostante fosse comunque molto popolare.

Il loro successo nella categoria "mainstream" è da considerarsi iniziato proprio grazie a I Don't Wanna Miss a Thing che, in realtà, non era stato scritto per loro.

La canzone, infatti, è stata scritta dalla "Queen of the Ballad", Dianne Warren, che pensava di farla cantare a Céline Dion per poi inserirla nella colonna sonora del film Armageddon - Giudizio Finale.

Inizialmente, però, sono stati gli U2 i primi a essere contattati per incidere la canzone ma, successivamente, l'ingresso di Liv Tyler, figlia di Steven, nel cast del film, fa nascere i primi pensieri sul far cantare la canzone agli Aerosmith. La stessa Warren, in passato, ha raccontato di essere rimasta sorpresa da questo tipo di scelta ma, mentre insegnava la canzone a Steven Tyler, ha capito che era esattamente la scelta da fare, poiché quando il frontman degli Aerosmith cantava, la compositrice sentiva dei brividi in tutto il corpo.

Il chitarrista della band, Joe Perry, in passato ha raccontato che gli sarebbe molto piaciuto aver scritto I Don't Wanna Miss a Thing: "All’epoca, non avevamo il tempo di sederci e comporre una canzone. Ci hanno fatto vedere il film e sì, ci sarebbe piaciuto avere un po più di tempo, così avremmo potuto provare a scrivere noi una canzone, ma è stato lo stesso grandioso, la gente l’ha adorata, e non credo che il pubblico si preoccupi tanto di chi l’ha scritta."

Comunque, I Don't Wanna Miss a Thing può essere considerata una svolta nella carriera degli Aerosmith che, per la prima volta in 28 anni di carriera, raggiungono il primo posto in classifica e ci restano per ben 4 settimane, e ad oggi è ancora l'unica canzone di un gruppo rock ad aver debuttato alla prima posizione della Billboard Hot 100. Inoltre, il brano ha ricevuto la candidatura come "Miglior canzone" agli Oscar del 1999.

