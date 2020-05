Lady Gaga, il nuovo album “Chromatica” uscirà il 29 maggio

Sui social Lady Gaga ha finalmente annunciato la data di uscita del suo nuovo disco: “Chromatica” sarà disponibile a partire da venerdì 29 maggio. “Il viaggio continua – ha scritto la popstar su Instagram – potete ufficialmente unirvi a me con Chromatica il 29 maggio”.

L’uscita del nuovo disco, in realtà, era in programma per lo scorso 10 aprile ma la cantante ha deciso di posticiparla a causa della pandemia e della situazione difficile che tutto il mondo sta vivendo: “Non mi sembra giusto pubblicare l’album con tutto quello che sta accadendo in questo momento”, così Lady Gaga ha spiegato la sua scelta un mese fa.

L’attesa però sta per finire, per la gioia dei fan. “Chromatica” è il sesto disco della cantante: anticipato dal singolo “Stupid Love”, l’album conterrà 16 brani tra i quali anche tre featuring, uno con Ariana Grande, uno con Blackpink e uno con Elton John.