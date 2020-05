Per Eminem, Tupac è il miglior cantautore di tutti i tempi.

Lo ha dichiarato mentre conduceva uno speciale di tre ore, intitolato Music To Be Quarantined By, nella sua radio Shade45. Il rapper stava presentando il prossimo brano previsto nella programmazione, ossia If I Die Tonight, canzone del 1995 di Tupac, contenuta nell'album Me Against the World.

"Ok, la prossima canzone è di un artista che credo sia il miglior cantautore di tutti i tempi", Eminem ha così introdotto la canzone: "Dite quello che volete sulle capacità, lui le aveva. Questa è una delle canzoni di Tupac che, per me, sembra che ti voglia dire 'Io posso scrivere cose sincere con il cuore e posso scrivere cose belle'."

Eminem non è l'unico che ricorda il defunto Tupac con piacere, infatti, tempo fa, anche Will Smith aveva rilasciato alcune dichiarazioni, in cui confessava di essere dispiaciuto per non essere diventato subito amico del rapper, a causa della gelosia.

