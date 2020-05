Miley Cyrus spiega il significato del suo nuovo taglio di capelli

Di recente Miley Cyrus ha cambiato taglio di capelli, scegliendo quello più in voga in questi primi mesi del 2020: si tratta di un taglio molto scalato e iper sfilato, ossia dello shag e del mullet.

Con questo taglio la popstar appare molto più aggressiva e seducente ma dietro la scelta della nuova acconciatura si nasconde anche un altro motivo, oltre che la voglia di cambiare look. In una nuova intervista per il Wall Street Journal la cantante lo ha rivelato: “Avevo quasi finito il mio nuovo album ed ero pronta per andare a tutti i festival – ha spiegato - ma poi mi sono resa conto che non era il momento di pubblicare nuova musica in questo periodo difficile. Inoltre, ho fatto un disco che è molto influenzato dal rock, quindi mi sono fatta il mullet. Non è solo un taglio di capelli a caso o alla Tiger King. Doveva rappresentare la nuova musica, ma ora – ha concluso - me ne vado in giro per Calabasas con una mullet alla Joe Exotic”.

Visualizza questo post su Instagram @wsjmag link in bio Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 6 Mag 2020 alle ore 4:04 PDT

Oltre a parlare della scelta del nuovo taglio e a lasciar intendere di aver visto, anche lei, la docu-serie “Tiger King”, Miley Cyrus ha dunque rivelato che poche settimane fa era sul punto di pubblicare un nuovo album dal sound più rock rispetto alla musica alla quale ci ha abituati finora: l’inizio della pandemia, però, ha momentaneamente bloccato i suoi nuovi progetti. Non resta che attendere, dunque, per scoprire quando la popstar deciderà di pubblicare il suo nuovo lavoro.