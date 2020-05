Liftiba, Ghigo Renzulli denunciato dalla ex compagna per violenza domestica

Isabella, ex compagna di Ghigo Renzulli, chitarrista e fondatore dei Liftiba ha denunciato l'uomo per violenza domestica.

A raccontarlo è la stessa Isabella, in un'intervista per Il Giornale. La donna ha spiegato che sarebbe stata picchiata dall'ex compagno, con cui è stata diciotto anni. Ovviamente le indagini dovranno fare il proprio corso per decretare la verità.

Isabella, nell'intervista, racconta la sua storia con Ghigo, iniziata quando lei aveva 24 anni e lui 50 ed era ancora sposato. Secondo il racconto della donna, il musicista la avrebbe convinta ad andare a vivere insieme anche a suo figlio, vicino a Firenze.

Se all'inizio, secondo Isabella, le cose andavano bene, tutto sarebbe cambiato con la gravidanza della donna e la nascita del primo figlio, Cesare. Pare, infatti, secondo quanto raccontato dalla ex compagna, che Renzulli non desiderasse altri figli. Nel 2016, inoltre, è nata Lucrezia, loro seconda figlia.

Da quel momento, le cose sarebbero andate sempre peggio. Isabella sostiene che Ghigo avrebbe cominciato a sentire alcune sue ex e quando lei se ne sarebbe lamentata, il musicista avrebbe avuto delle reazioni violente: "Ha rotto i mobili della cucina con un calcio, io mi sono terrorizzata e ho cercato di ripararmi con le mani."

Inoltre, Renzulli la avrebbe tradita con una ragazza di 18 anni e litigando per quella ragione sarebbe accaduto uno dei fatti più gravi: "Mi ha seguito e in bagno mi ha presa a schiaffi. Non so quanti me ne ha dati, se 15, 20, poi mi ha preso per le spalle e mi ha sbattuto al muro. Tutto questo davanti a Cesare che era terrorizzato."

Dopo alcuni altri episodi, Isabella avrebbe chiamato i carabinieri per denunciare l'accaduto, per poi cambiare idea. Infine, la loro storia è terminata nel 2019 e, ora, Ghigo vive con un'altra donna.

Ghigo non ha ancora rilasciato dichiarazioni.