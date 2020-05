Ed Sheeran sorprende gli alunni di una scuola elementare con una lezione di musica in streaming

Ed Sheeran ha sorpreso gli studenti di una scuola elementare di Londra, facendo loro una lezione di musica in streaming.

Come raccontato dal The Sun, il cantante ha preso parte alla lezione di musica degli studenti della Ecclesbourne Primary School a Thornton Heat, a Londra Sud, su Zoom. La lezione era stata organizzata da Timothy Spoerer, direttore musicale della scuola.

Ed ha risposto alle domande dei ragazzi, ha dato loro qualche consiglio su come suonare la chitarra e ha anche parlato del suo passato sui banchi di scuola. Infatti, il cantante non era molto portato per lo studio: "Non ero molto bravo a scuola, per molto tempo ho pensato di essere stupido. Non ero bravo in matematica, scienze e inglese e mi dicevano che se volevo avere successo nella vita, dovevo essere bravo in quelle cose."

Ma l'amore per la musica di Ed era superiore a tutte: "Amavo suonare, era ciò che mi rendeva felice. Mio padre mi diceva sempre che se volevo diventare un bravo musicista, dovevo lavorare duramente."

Sheeran ha anche parlato della pausa che si è preso dalla musica a fine 2019. Il cantante aveva pubblicato un post su Instagram, dove annunciava il suo ritiro momentaneo dalle scene per restare vicino alla sua famiglia e, durante la lezione, ha ripetuto che non pubblicherà nuova musica almeno fino al 2021.

