Billie Eilish perseguitata da un fan: emesso un ordine restrittivo nei suoi confronti

Billie Eilish ha passato, insieme alla sua famiglia, un brutto episodio: un ventiquattrenne di New York avrebbe perseguitato la cantante, fino a quando non ha contattato la polizia.

Prenell Rousseau, questo il nome dell'uomo, si sarebbe appostato diverse volte davanti alla casa della famiglia di Billie a Los Angeles. Inizialmente, l'uomo avrebbe citofonato chiedendo se effettivamente Billie abitasse lì ma, il padre della cantante, mentendo, avrebbe detto di no.

Prenell, però, convincendosi di aver trovato la casa giusta si è appostato varie volte davanti alla casa, anche di notte, e avrebbe anche cercato di entrarci, provando a manomettere la maniglia della porta d'ingresso. Il tutto senza mascherine e guanti, quindi non rispettando le norme di distanziamento sociale.

Come riportato da TMZ, la famiglia Eilish avrebbe denunciato l'uomo e, successivamente, sarebbe stato emesso un ordine restrittivo temporaneo e l'uomo sarebbe stato rimandato a New York: le disposizioni sulla detenzione durante l'attuale emergenza sanitaria, prevedono il carcere solo per chi è coinvolto in episodi di violenza.

