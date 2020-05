Una Silvia Romano attaccata su Instagram, ma è l'assistente di Anastasio

Qualche giorno fa la notizia della liberazione di Silvia Romano ha invaso le nostre case, scatenando tantissima gioia. Tra le molte persone che hanno esultato, però, ci sono quelli che devono fare polemica sempre. È così che, appena rientrata in Italia dopo una prigionia di quasi due anni in Kenya, Silvia è stata attaccata sui social. Gli haters, però, hanno fatto un errore grandissimo: hanno lasciato messaggi e commenti sul profilo di Silvia Romano, assistente di Anastasio, vincitore di X Factor.

Le critiche alle cooperante riguardano la modalità in cui le operazioni del suo rilascio sono state condotte. La gente vuole sapere quanto lo Stato italiano ha pagato di riscatto. È così che si alternano commenti di supporto e solidarietà a chi scrive: "Quanto ci sei costata a riportarti indietro".

Scoperto il fatto, Anastasio e la sua collaboratrice hanno pubblicato un video in cui spiegano il caso di omonimia. Inoltre, hanno mostrato tutta la loro vicinanza alla volontaria e poi hanno lanciato una frecciatina a chi ha commentato in maniera così bassa la liberazione della ragazza: "Possibile che dopo quasi due anni di prigionia la prima cosa che una persona fa è una storia su Instagram?"... perché la collaboratrice del cantante è in casa a Milano come tutti noi da due mesi ed è attiva sui social, a differenza della cooperante.