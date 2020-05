Dua Lipa cambia di nuovo look: eccola con i capelli rossi

Durante la quarantena Dua Lipa ha deciso di dedicarsi a sperimentare nuovi look, cambiandone praticamente uno a settimana. Su Instagram l’abbiamo vista prima con i capelli rosa pastello, poi con una chioma arancione fluo: oggi la popstar torna a stupire tutti con una tinta rosso fragola che ha subito sfoggiato pubblicando sui social delle foto e un breve video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: 11 Mag 2020 alle ore 1:42 PDT

Del resto, Dua Lipa non è nuova a questi cambi di look radicali: per il lancio di “Future Nostalgia”, ad esempio, l’artista ha optato per un look anni ’90 con una tinta biondo platino sopra e castana sotto. Adesso, invece, sembra aver deciso di ammaliare i suoi tantissimi fan con dei look più colorati e spiritosi.

In questo periodo di lockdown Dua Lipa si trova a Londra con il suo fidanzato Awar Hadid: in questi giorni, tra l’altro, la cantante starebbe girando anche il suo nuovo video, il primo registrato a casa sua. La clip accompagnerà l’uscita del nuovo singolo estratto dall’ultimo album, dopo la recente canzone uscita prima della quarantena, “Break My Heart”.