Elodie cambia look e annuncia il nuovo singolo Guaranà

Nuovo look e nuova musica per Elodie!

La cantante ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram, dove mostra il suo nuovo look, con delle treccine nere e annuncia anche il suo nuovo singolo, Guaranà.

La canzone, sarà disponibile, come scrive Elodie, dal 13 maggio ed è composta da Davide Petrella e Dardust: "GUARANÀ è il mio nuovo singolo, esce domani a mezzanotte. La produzione è di Dardust, le parole di Davide Petrella, le treccine delle dolci mani di mia madre."

Questo è un periodo felice per Elodie, dal punto di vista musicale, ma anche personale. La storia con Marracash, infatti, sembra andare a gonfie vele: "Tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino."

Chi non vede l'ora di ascoltare Guaranà di Elodie?

