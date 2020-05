Il significato di "Almeno tu nell'universo", il brano più amato di Mia Martini

"Almeno tu nell'universo" è certamente uno dei brani più conosciuti e amati di Mia Martini, che segnò il ritorno della cantante sulla scena dopo un lungo periodo nero durato diversi anni, causato dalle voci infamanti sul suo conto che l'avevano costretta a ritirarsi.

Mia Martini presentò questo brano al Festival di Sanremo nel 1989, anche se era stato scritto per lei da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio già 17 anni prima, nel 1972, e tenuto nel cassetto perché la cantante non era ancora pronta a riprendere in mano la sua vita.

Maurizio Fabrizi, uno degli autori del brano, in una intervista raccontò che inizialmente Mia non voleva neppure ascoltarla, ma quando lo fece, se ne innamorò : “Era naturale che la cantasse Mia, anche perché è stata scritta pensando a lei”.

Ma di cosa parla il brano? Parla dell'incoerenza della gente, definita "strana", "sola" e "matta". Ma parla anche di amore. Un amore unico.

La cantante, parlando di questo brano disse: "Chi lo sentirà tra vent'anni avrà qualche brivido in più, perché si ricorderà di una emozione intensa che abbiamo vissuto insieme".

