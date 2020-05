Lady Gaga ha messo in vendita mutande e perizomi per promuovere Chromatica

Dopo il rinvio causato dall'emergenza Coronavirus, finalmente il 29 maggio potremo ascoltare Chromatica, il sesto album di Lady Gaga. E, per l'occasione, la cantante ha lanciato una linea di intimo molto provocante.

Lady Gaga non ha mai deluso nel sorprendere i suoi fan e anche per la promozione del suo nuovo album non ci ha delusi. Infatti, tra i gadget abbinati al disco ci sono anche delle mutande, dei perizomi e degli jock strap.

I capi sono abbinati graficamente alla cover di Chromatica e il costo varia dai 20 ai 30 dollari e accompagnano i normali gadget che si trovano nelle linee dei cantanti, come magliette, cappelli e tazze.

Visualizza questo post su Instagram ENERGY SHOP.LADYGAGA.COM Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 11 Mag 2020 alle ore 10:12 PDT

Nel tempo che è passato da quella che doveva essere la data originale della pubblicazione di Chromatica, Lady Gaga ha partecipato a molte iniziative benefiche per aiutare tutte le persone che lottano contro il Coronavirus. Ad esempio, la cantante è stata una delle organizzatrici di One World Together at Home, una maratona dove tantissimi artisti da tutto il mondo si sono uniti ed esibiti, ognuno da casa propria, per raccogliere fondi.

Inoltre, Lady Gaga è sempre stata concentrata sull'uscita di Chromatica. La cantante, infatti, ha da poco annunciato la tracklist dell'album, che contiene anche alcuni duetti: con Ariana Grande, le Blackpink e anche Elton John!

